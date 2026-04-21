Москва21 апр Вести.Социальный фонд России в конце мая 2026 года начнет проактивный пересчет выплат многодетным семьям с превышением дохода до 10%. Об этом ИС "Вести" заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, семьям, которые раньше не проходили по условиям назначения пособия из-за небольшого превышения дохода, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума.

Социальный фонд уже в конце мая начнет проактивный пересчет пособий тем, кому они отказали начиная с 1 января текущего года. То есть все семьи, которые сегодня [попали] под изменения, которые предусмотрены действующей нормативно-правовой базой, подпадают под число получателей, смогут получить все, что будет пересчитано начиная с 1 января 2026 года сказал министр

Котяков также заявил, что в России многодетные семьи продолжат получать пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка при превышении критериев по уровню дохода в пределах 10%.