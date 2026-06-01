В России начался прием заявлений на семейную налоговую выплату

Москва1 июн Вести.Прием заявлений на ежегодную налоговую выплату для семей стартовал с 1 июня 2026 года, говорится в сообщении Социального фонда России (СФР).

Право на получение этой меры поддержки имеют работающие родители с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

Другим условием является наличие российского гражданства у родителей и детей, а также их постоянное проживание на территории страны.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее пояснил, что выплата предусматривает пересчет всего уплаченного за 2025 год НДФЛ по ставке 6%. Семьи смогут получить единовременный возврат средств, уплаченных сверх этой суммы.

По словам главы профильного ведомства, такая поддержка затронет около 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей.

Подать документы можно будет до 1 октября 2026 года через портал "Госуслуги", многофункциональные центры или клиентские офисы СФР.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала, что на новую выплату также могут претендовать усыновители, опекуны и попечители.