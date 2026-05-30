Семейную выплату для родителей с двумя детьми можно будет оформить с 1 июня Социальный фонд с 1 июня начинает прием заявок на новую семейную выплату

Москва30 мая Вести.Соцфонд с 1 июня 2026 года начинает принимать заявки на получение новой ежегодной семейной выплаты. Претендовать на нее имеют право работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе, а также родители детей до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она пояснила, что на выплату также смогут рассчитывать усыновители, опекуны, попечители с двумя и более детьми.

Кроме того, подать документы на выплату смогут родители детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся очно в колледже или вузе. Также это смогут сделать родители – граждане РФ, постоянно проживающие в России, являющиеся налоговыми резидентами и не имеющие задолженности по алиментам сказала депутат

Стенякина отметила, что размер денежной выплаты зависит от величины НДФЛ, который был уплачен работающим родителем за прошлый год.

В 2026 году заявление подается за 2025 год, и сделать это нужно с 1 июня по 1 октября 2026 года. Документы можно подать через портал "Госуслуги", лично в любом МФЦ или в отделении Социального фонда РФ, но большую часть документов Соцфонд запросит самостоятельно, добавила депутат.

Лично нужно будет принести только некоторые справки, например из вуза, если ребенок-студент старше 18 лет. Тут очень важно понимать то, что право на выплату нужно подтверждать каждый год резюмировала Стенякина

Ранее в Госдуме перечислили группы граждан, которые смогут получить пенсию в июне досрочно. Так как в этом году 12 июня выпадает на пятницу, в результате чего граждан ожидают трехдневные выходные, которые продлятся по 14-е число включительно, средства будут зачислены в последний предшествующий выходным рабочий день.