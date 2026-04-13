Москва13 апр Вести.Социальный фонд России начнет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня 2026 года. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на пресс-службу СФР.

Принимать заявления Социальный фонд начнет с 1 июня 2026 года - при условии, что и родители, и дети являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны говорится в сообщении

Из публикации следует, что право на выплату имеют оба родителя, если они являются налоговыми резидентами РФ, а также уплатили налог на доходы физлиц (НДФЛ) в году, предшествующем подаче заявления на выплату.

Чтобы получить право на выплату необходимо, чтобы доход на одного члена семьи был не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе. При этом имущество должно не превышать установленные законом критерии.

В рамках этой выплаты родители в течение года уплачивают НДФЛ в полном объеме, после этого он будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, разница впоследствии будет возвращена.

В апреле сообщалось, что Соцфонд перечислит детские пособия перед майскими праздниками. Таким образом, как уточнили в СФР, пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, семьи получат 29-30 апреля.