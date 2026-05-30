Новая семейная выплата появится в РФ с 1 июня Депутат Стенякина: с 1 июня начнется прием заявок на новую семейную выплату

Москва30 мая Вести.На новую выплату могут претендовать семьи с двумя и более детьми, где оба родителя работают, а среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Екатерину Стенякину.

Соцфонд с 1 июня 2026 года начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты. На новую меру социальной поддержки смогут претендовать несколько категорий граждан отметила она

Стенякина уточнила, что на выплату могут претендовать также усыновители, опекуны и попечители. При этом размер выплаты будет зависеть от размера налога на доходы, который родитель уплатил за предыдущий год.

В 2026 году подать заявление за 2025 год можно будет с 1 июня по 1 октября, рассказала депутат.