Минтруд: новая семейная выплата будет полностью защищена от списания за долги

Москва30 мая Вести.В России запускается новая мера поддержки семей с детьми, защищенная от любых долговых взысканий. С 1 июня Социальный фонд России начнет прием заявлений на получение специальной семейной выплаты. На нее смогут претендовать родители двоих и более детей, чей среднедушевой доход за 2025 год оказался ниже 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.

Суть поддержки заключается в возврате части уплаченного подоходного налога: родителям единовременно выплатят разницу между внесенным НДФЛ за 2025 год и налогом, пересчитанным по льготной ставке 6%. Как сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, эти средства неприкосновенны для судебных приставов и кредиторов.

Как и другие меры социальной поддержки, выплата защищена от списания за долги подчеркнул руководитель ведомства

Ни приставы, ни банки забрать эти деньги не смогут.