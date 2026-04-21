Москва21 апр Вести.В России многодетные семьи продолжат получать пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка при превышении критериев по уровню дохода в пределах 10%. Об этом ИС "Вести" заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По его словам, были внесены изменения в действующее законодательство и подготовлена нормативная база на уровне правительства РФ.

Если происходит превышение доходов в пределах 10% для ранее получающих пособие, то такой семье будет назначаться пособие в размере 50% прожиточного минимума на 12 месяцев. То есть семья даже получает доходы чуть выше, чем то, что предусмотрено по действующим нормативно-правовым актам в коридоре до 10% сможет сохранить за собой назначенную ей выплату. При этом хочу сказать, что сейчас с субъектами Российской Федерации мы отрабатываем нормативно-правовые акты, которые должны принять они уже в рамках своего законодательства, своего нормативно-правового поля сказал Котяков

