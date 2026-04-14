В Госдуме назвали оптимальную ставку по ипотеке для многодетных Миронов предложил снизить ипотечную ставку для многодетных до 2%

Москва14 апр Вести.Ипотечная ставка для многодетных семей не должна превышать 2%, заявил NEWS.ru глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. Политик считает, что завышенная стоимость жилья и дорогие кредиты существенно подавляют спрос на первичном рынке.

Минфин предлагает повысить лимит стоимости квартир, подходящих под семейную ипотеку: в столичных регионах с 12 до 18 млн рублей, в остальных — с 6 до 9 млн. С одной стороны, резонный шаг: застройщики так взвинтили цены, что с нынешними условиями невозможно купить просторную квартиру для большой семьи. Однако, помимо повышения лимитов, надо снижать ставки по ипотеке: для многодетных семей она должна быть не выше 2% высказался Миронов

По его оценке, приобрести квартиру стоимостью 9-18 млн рублей даже под 6% годовых способны лишь единицы, а большинству заемщиков расплачиваться по такому кредиту придется не одно поколение. К тому же вместе с лимитами вырастет и первоначальный взнос в размере 20%.

Даже в Москве спрос на новостройки упал почти на 20%, до девятилетнего минимума. Политика ЦБ и неограниченные аппетиты застройщиков загнали жилищную проблему в тупик. Нужно вводить комплекс решений, как призывает наша партия. В том числе нужны альтернативы ипотечному рабству добавил парламентарий

Миронов также указал на необходимость развития альтернативных инструментов приобретения жилья, в частности стройсберкасс, позволяющих купить недвижимость минимум вдвое дешевле, чем через ипотеку. Такой механизм он охарактеризовал как социальную аренду с правом выкупа без дополнительных наценок.