В ГД призвали обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей

Москва23 апр Вести.Необходимо обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

Для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет, мы предлагаем ставку обнулить. Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать считает он

Он также подчеркнул, что партия выступает против любого повышения ставки. Депутат также предложил сделать ставку семейной ипотеки дифференцированной в зависимости от количества детей: 6% - для семей с одним ребенком, 4% - для семей с двумя детьми и 2% - для семей с тремя и более детьми.

Данные предложения уже направлены в правительство РФ. По словам Миронова, такие меры действительно помогут повысить рождаемость.

