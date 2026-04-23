Москва23 апрВести.Необходимо обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.
Для молодых многодетных семей, где возраст родителей до 35 лет, мы предлагаем ставку обнулить. Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачиватьсчитает он
Он также подчеркнул, что партия выступает против любого повышения ставки. Депутат также предложил сделать ставку семейной ипотеки дифференцированной в зависимости от количества детей: 6% - для семей с одним ребенком, 4% - для семей с двумя детьми и 2% - для семей с тремя и более детьми.
Данные предложения уже направлены в правительство РФ. По словам Миронова, такие меры действительно помогут повысить рождаемость.
