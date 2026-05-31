В Госдуме предложили необычную идею для помощи семьям с ипотекой Депутат Панеш: предлагаю привязать ставку по ипотеке к количеству детей в семье

Москва31 мая Вести.В России предложили снижать ставку по ипотеке для семьи пропорционально количеству детей. Такое предложение озвучил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР) в комментарии NEWS.ru.

По его заявлению, единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки предоставляется один раз при рождении третьего ребенка (или последующего, если семья еще не использовала данное право). Как считает депутат, данный вид поддержки помог миллионам семей, но не стимулирует продолжать расширять семью.

Каплан Панеш указал на то, что рождение четвертого и пятого ребенка связано с еще большими расходами, "а ипотека как висела, так и висит".

Я предлагаю привязать ставку к количеству детей в семье на момент оформления или рефинансирования ипотеки сказал депутат

Согласно данному предложению, один ребенок - это 6% (как сейчас, уточнил Панеш), двое детей - 4%, трое детей - 2%, четверо детей - 1%. Депутат полагает, что на момент рождения пяти и более детей процент по ипотеке должен составлять 0,5%.

Ранее Каплан Панеш предложил сделать 1 июня (День защиты детей) выходным днем для родителей с несовершеннолетними детьми.