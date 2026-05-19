Слуцкий предложил снизить первый взнос по ипотеке для молодежи до 3%

Москва19 мая Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой снизить размер первоначального взноса по ипотеке для граждан моложе 35 лет до 3% от цены жилья.

Слуцкий подчеркнул в колонке для ТАСС, что нынешние условия по ипотеке остаются недоступными для молодого поколения.

Сумму первого взноса для граждан до 35 лет было бы целесообразно снизить до 3% от общей стоимости жилья написал он

Предлагается также зафиксировать ставку на уровне не выше 6% годовых. По словам парламентария, мера поддержки рассчитана в первую очередь на студенческие семьи.

Средний размер первоначального взноса в 2025 году, по данным ДОМ.РФ , составлял 27% от стоимости недвижимости. Если инициатива будет реализована, при покупке квартиры за 7 миллионов рублей первоначальный взнос составит примерно 210 тысяч рублей.

При этом СМИ сообщали, что Минфин рассматривает вариант ужесточения условий семейной ипотеки. В частности, ставки могут повыситься для семей, не состоящих в браке.