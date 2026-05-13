В Госдуме назвали три способа повысить доступность жилья для россиян Депутат Панеш предложил давать россиянам землю под строительство

Москва13 мая Вести.Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил три способа повысить доступность жилья для россиян. Предложения он высказал в комментарии NEWS.ru.

По его словам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поднял тему, от которой у него "сердце кровью обливается". По мнению Панеша, с нынешней стоимостью жилья россиянин "в лучшем случае может позволить себе гараж". По его данным, россияне уже начали скупать гаражи.

Панеш озвучит предложения партии по повышению доступности жилья.

Первое — нужно стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Мы должны вернуться к идее одноэтажной России считает депутат

По его словам, нужно предоставить землю под строительство всем россиянам, а не только гражданам льготных категорий.

Помимо этого, депутат озвучил второе предложение, согласно которому ипотека для семей с детьми должна быть не просто льготной, но иметь прогрессивные условия. Панеш полагает, для семей с одним ребенком ставка должна составлять 6%, с двумя - 3%, а с тремя - под 0%. По словам Панеша, это поможет стимулировать рождаемость.

Парламентарий также предложил и третий вариант, который заключается в тот, чтобы прекратить "лепить эти элитные "свечки для богатых" в центрах городов", а также сносить хорошие дома и СНТ под предлогом развития территорий.

Депутат полагает, что "мраморные холлы" нужны одному проценту людей. Он считает, что россиянам лучше надо дать "нормальную дорогу к их участку", газ и свет, школы и фельдшерско-акушерские пункты.