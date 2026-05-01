В Госдуме выступили с идеями для облегчения жизни пенсионеров Депутат Панеш предложил пересмотреть прожиточный минимум для пенсионеров

Москва1 мая Вести.Зампредседателя думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с предложением о перерасчете прожиточного минимума для пенсионеров. Соответствующее заявление он сделал в комментарии NEWS.ru.

Я предлагаю пересмотреть методику расчета прожиточного минимума для пенсионеров, включив в потребительскую корзину реальные расходы на лекарства, медицинские услуги и текущий ремонт жилья сказал Панеш

Помимо этого, он предложил создать "защитный механизм" при расчете субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Согласно его предложению, небольшое повышение дохода (5-10%) не должно лишать права на субсидию.

Также депутат считает, что доплаты для пенсионеров не должны быть уменьшены из-за того, что с ними прописаны дети, которые на самом деле живут отдельно. Панеш полагает, что доля компенсации расходов на лекарственные средства должна увеличиться до 75%.

Депутат придерживается позиции, что в настоящее время прожиточный минимум не учитывает реальную ситуацию. По его словам, миллионы пенсионеров формально не считаются бедными, хотя на самом деле с трудом справляются.

По данным Панеша, у пенсионеров старше 60 лет доля расходов на лекарства и платную медицину составляет 15-30% бюджета - 4-12 тысяч рублей ежемесячно.