Москва14 июн Вести.Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил пересчитать прожиточный минимум для многодетных семей с учетом реальных расходов на воспитание детей. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru, комментируя новый закон о сохранении единого пособия для семей, чей среднедушевой доход незначительно превышает установленный прожиточный минимум.

Парламентарий отметил, что действующая методика расчета не отражает в полной мере финансовую нагрузку на семьи с несколькими детьми. По его мнению, в прожиточный минимум необходимо включить расходы на одежду, школьные принадлежности, занятия в секциях, лекарства и другие обязательные траты.

Сегодня эти статьи расходов не учитываются или недооцениваются, что занижает реальную потребность семьи сказал Панеш

Депутат также предложил отменить оценку имущества при назначении пособий многодетным семьям. Он считает, что наличие просторной квартиры, дома или второго автомобиля не всегда свидетельствует о высоком уровне доходов, однако нередко становится основанием для отказа в предоставлении социальной поддержки.

Кроме того, парламентарий выступил за изменение механизма определения допустимого превышения дохода над прожиточным минимумом. Сейчас право на сохранение единого пособия действует при превышении этого показателя не более чем на 10%. Панеш считает, что порог должен зависеть от количества детей в семье.

По его предложению, для семей с тремя детьми допустимое превышение может составлять 15%, с четырьмя детьми – 20%, а для семей с пятью и более детьми – 25%.

Еще одной инициативой депутата стало введение механизма постепенного сокращения выплат вместо их полной отмены после достижения определенного уровня дохода. Он считает, что такой подход позволит семьям увеличивать заработок без риска внезапной потери государственной поддержки.