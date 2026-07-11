Москва11 июл Вести.Введение с 1 апреля 2027 года ценза оседлости для получения единого детского пособия продиктовано необходимостью эффективного расходования бюджетных средств. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

Васильев напомнил о принятом властями решении сохранять единое пособие для многодетных семей, где среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%.

Сейчас принято решение после обращения на линию с президентом о том, чтобы, если до 10% вырастает благополучие семьи, ни в коей степени не снижать льготы. Это при том, что мы ведем войну, при том, что мы обложены санкциями. Президент дал поручение, … чтобы поддержать многодетные семьи. Но при этом, что еще очень важно, … мы в этот раз, я хочу как представитель и как руководитель Ассамблеи народов России сделать на этом акцент, чтобы никто не обижался - мы включили ценз оседлости. Мы в это законодательство, которое коснется четырех миллионов семей, погрузили такую норму — пять лет. Семья должна быть в России пять лет. Мы сейчас вынуждены считать эффективность тех средств, которые берем из бюджета у всех и отдаем туда, где наше будущее — детям. Я думаю, это правильный подход подчеркнул Васильев

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила: Социальный фонд России начал пересмотр выплаты единого пособия многодетным при небольшом превышении дохода, их уже дополнительно назначили более чем 21 тыс. семей.