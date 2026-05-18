В Югре для получения детских пособий ввели ценз оседлости В Югре введен ценз оседлости для получения детских пособий

Москва18 мая Вести.Власти Югры приняли решение о введении ценза оседлости для желающих получать детские пособия. Данные со ссылкой на Департамент соцразвития приводит Baza.

Для получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка теперь необходимо прожить в России не менее пяти лет. Изменения, принятые на федеральном уровне, внесены в региональное законодательство.

Новые требования вступят в силу с 1 апреля 2027 года говорится в сообщении

Также в ХМАО расширили условия для получения единого пособия для многодетных семей. С 22 мая право на выплаты смогут сохранить семьи, в которых среднедушевой доход не более чем на 10% превышает прожиточный минимум.