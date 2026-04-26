Москва26 апр Вести.Правительство РФ закрепило новую норму, согласно которой иностранные граждане смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после получения гражданства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Теперь для получения выплаты необходимо "постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет". Ранее пособие назначалось беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет при условии нуждаемости, наличия гражданства РФ и постоянного проживания в стране.

Новое требование не будет распространяться на граждан, получивших паспорт по рождению или в порядке признания, включая жителей Донбасса и Новороссии, а также на участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.