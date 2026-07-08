Госдума приняла закон о выезде детей мигрантов из РФ после 18 лет

Детей мигрантов обязали выехать из России после 18 лет или оформить свой патент Госдума приняла закон о выезде детей мигрантов из РФ после 18 лет

Москва8 июл Вести.Дети трудовых мигрантов теперь будут обязаны покинуть пределы России по достижении ими 18 лет либо оформить собственный патент в течение 30 дней после наступления совершеннолетия. Соответствующий закон 8 июля приняла Госдума, следует из базы данных нижней палаты парламента РФ.

Согласно принятому закону, трудовые мигранты теперь обязаны содержать себя и членов своей семьи, находящихся в РФ на их иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Работающие по патенту иностранцы также должны выплачивать авансовый платеж по НДФЛ не только на себя, но и на несовершеннолетних детей.

Иностранный гражданин ... по достижении возраста 18 лет обязан выехать из РФ в течение 30 дней, за исключением случаев, если имеются законные основания для его пребывания (проживания) в РФ, либо в указанный срок подать заявление о выдаче патента говорится в тексте закона

Документ вступит в законную силу с 1 января 2027 года.

Накануне Госдума приняла закон, регулирующий получение квот на трудоустройство мигрантов.