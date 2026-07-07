Москва7 июл Вести.Госдума приняла закон, регулирующий вопросы трудовой миграции. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, законопроект предполагает пересмотр подходов к формированию перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов.

Особенно это касается тех, кто приезжает в нашу страну с целью заработка вне квоты на выдачу разрешений на работу. До сих пор такая возможность есть у представителей 192 специальностей. Минтруд, несмотря на неоднократную критику со стороны депутатов Государственной думы, не предпринял мер по изменению ситуации говорится в сообщении Володина, опубликованном в его канале в MAX

Принятый федеральный закон, по его словам, передает часть полномочий Минтруда в этих вопросах Министерству внутренних дел (МВД). Теперь МВД сможет утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которые имеют право на упрощенное получение вида на жительство и трудоустройство по профессии вне квот.

Ранее Володин сообщал, что Госдума рассмотрит законопроект, подразумевающий выдворение мигрантов из РФ за дискриминацию по признаку пола, цвета кожи, национальности и другим критериям.