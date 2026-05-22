Москва22 мая Вести.Госдума расширяет перечень оснований для депортации мигрантов. Это вызвано необходимостью обеспечить общественную безопасность, рассказал в интервью ИС "Вести" председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин.

По его словам, в первом чтении на днях был принят закон о высылке мигрантов, допустивших административные правонарушения.

Это нарушения правил общественного поведения, о чем постоянно говорят наши граждане, подчеркивая, что такое недопустимо, когда так себя ведет человек, приехавший в нашу страну заявил Володин

Также депутаты пришли к единому мнению в отношении отказа в присвоении гражданства РФ иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью, указал он.

Это касается получения вида на жительство, гражданства. Мы вышли на решение, которое предполагает возможность отказать в гражданстве заявителю, если у него есть судимость. Когда речь идет о поведении мигрантов, мы подчеркиваем, что это должны быть законопослушные граждане, приехавшие сюда на заработки. Они должны себе отдавать отчет, что любые правонарушения приведут и к наказаниям, и к депортации. Все эти нормы крайне необходимы, потому что когда мы гостеприимно открыли все двери, к нам приехали разные люди, многих пришлось отправить обратно, потому что ехали с недобрыми намерениями, не соблюдали законы, и это создавало большие проблемы подчеркнул Володин

Ранее он рассказал, что в РФ совершенствуют миграционное законодательство. Нововведения позволят усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их занятостью и доходами.