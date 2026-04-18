Володин отметил эффективность принятых мер по миграционной политике

Москва18 апр Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об эффективности принятых решений по миграционной политике в России.

В мессенджере MAX Володин напомнил о реализации норм федерального закона, расширившего полномочия полиции в сфере миграционного контроля. В частности, с февраля 2025 года правоохранительные органы получили возможность принимать внесудебные решения о выдворении иностранных граждан за совершение правонарушений.

Как отметил Володин, с момента вступления закона в силу прошло чуть больше года. Так, в 2025 году из страны было выдворено около 72 тысяч иностранных граждан, причем многим из них был также запрещен повторный въезд в Россию.

Тенденция сохраняется и в текущем году – только за март 2026 года выдворению подверглись почти 14 тысяч человек.

Это говорит об эффективности принятых решений написал Володин

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова заявила, что должность уполномоченного по работе с соотечественниками и вопросам миграции необходимо продвигать во всех регионах России. Миграционный омбудсмен, подчеркнула сенатор, должен сопровождать иностранцев на всем их пути до приезда в конкретный регион.