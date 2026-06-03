Москва3 июн Вести.Миграционная политика - важнейшая тема для России. Одной из целей совершенствования законодательства в этой сфере является привлечение эффективных иностранных специалистов, заявил ИС "Вести" председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин.

Ранее в первом чтении депутатами Госдумы был принят законопроект по увеличению пошлин для мигрантов. По словам Володина, это коснется тех, кто хочет приехать в Россию на длительный срок.

Действительно, мы приняли решение об увеличении пошлин - от 5 до 12 раз. Речь идет о тех, кто хочет приехать в страну, оформить вид на жительство, гражданство. Мы заинтересованы, чтобы люди состоявшиеся, эффективные приезжали к нам, поэтому рост платежей носит обоснованный характер, причем он не такой большой… Правильно, чтобы все-таки те, кто приезжает сюда, и уплачивали достойные пошлины, и считались с нашим укладом жизни, знали язык, чтили наши традиции, законы исполняли. Человек должен служить в вооруженных силах, исполнить свой гражданский долг. заявил Володин

Ранее заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила, что совершенствование системы медосвидетельствования мигрантов в России позволит обеспечить безопасность граждан.