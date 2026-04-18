В мае в Госдуме планируют принять закон об ужесточении контроля за мигрантами

Москва18 апр Вести.На рассмотрении Госдумы находится законопроект по ужесточению контроля за мигрантами в России. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

По его словам, выйти на принятие федерального закона планируется в мае.

В настоящее время выдворение в качестве меры ответственности для мигрантов предусмотрено в 22 статьях КоАП. На рассмотрении Государственной думы находится законопроект, которым предлагается дополнительно расширить перечень написал Володин в своем канале в MAX

Председатель Госдумы сообщил, что сейчас на рассмотрении находится еще шесть законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики.

Также Володин подчеркнул: в РФ должны приезжать те, кто соблюдает российские законы, знает русский язык и уважает нашу культуру.