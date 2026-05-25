Москва25 маяВести.Госдума на заседании в среду, 27 мая, рассмотрит законопроект об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
…Во втором чтении планируем обсудить три законопроекта - об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, а также об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствованиясказал Володин, его слова приводит РИА Новости
Спикер Госдумы напомнил, что одним из приоритетов в работе нижней палаты парламента является борьба с нелегальной миграцией, в этой сфере уже приняты 22 закона.
В законопроектах, которые Дума рассмотрит в среду, планируется снизить срок обязательного медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранцев, приехавших в РФ на три и более месяцев.
Несколько дней назад Володин рассказывал ИС "Вести" о совершенствовании миграционной политики в РФ