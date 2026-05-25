Володин: в среду ГД рассмотрит усиление медицинского контроля над мигрантами Госдума 27 мая рассмотрит проект об усилении контроля над медосмотром мигрантов

Москва25 мая Вести.Госдума на заседании в среду, 27 мая, рассмотрит законопроект об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

…Во втором чтении планируем обсудить три законопроекта - об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, а также об ужесточении ответственности за подделку официальных документов, отказ и уклонение от освидетельствования сказал Володин, его слова приводит РИА Новости

Спикер Госдумы напомнил, что одним из приоритетов в работе нижней палаты парламента является борьба с нелегальной миграцией, в этой сфере уже приняты 22 закона.

В законопроектах, которые Дума рассмотрит в среду, планируется снизить срок обязательного медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранцев, приехавших в РФ на три и более месяцев.

