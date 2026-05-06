Москва6 маяВести.Госдума в ходе весенней сессии может рассмотреть и принять законопроект, предусматривающий аннулирование вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) для мигрантов, которые работают менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, инициатива направлена на совершенствование миграционной политики и уже находится на рассмотрении парламента.
В том числе предлагается ввести норму, позволяющую аннулировать ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение годанаписал Володин в MAX
Спикер ГД отметил, что предлагаемые изменения позволят усилить контроль за законностью пребывания иностранных граждан в России, а также за их трудовой занятостью и уровнем доходов.
Ранее Володин заявлял, что данные МВД говорят об эффективности законодательных решений в сфере миграционной политики.