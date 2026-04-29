Москва29 апрВести.Данные МВД подтверждают эффективность законодательных решений в сфере миграционной политики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он поделился статистикой МВД, согласно которой в первом квартале 2026 года количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 38,9%. Такие показатели, отметил Володин, связаны с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за несоблюдение мигрантами российских законов.
Анализ данных МВД подтверждает эффективность и востребованность законодательных решений в этой сференаписал Володин в своем канале в MAX
Он напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 22 закона, направленных на совершенствование миграционной политики.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство значительно усилило работу в миграционной сфере.