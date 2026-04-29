Володин: данные МВД подтверждают эффективность законов о мигрантах Володин: данные МВД подтверждают эффективность законов в миграционной политике

Москва29 апр Вести.Данные МВД подтверждают эффективность законодательных решений в сфере миграционной политики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он поделился статистикой МВД, согласно которой в первом квартале 2026 года количество преступлений, совершенных мигрантами, сократилось на 38,9%. Такие показатели, отметил Володин, связаны с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за несоблюдение мигрантами российских законов.

Анализ данных МВД подтверждает эффективность и востребованность законодательных решений в этой сфере написал Володин в своем канале в MAX

Он напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 22 закона, направленных на совершенствование миграционной политики.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство значительно усилило работу в миграционной сфере.