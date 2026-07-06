Москва6 июлВести.Склад с боеприпасами поражен в городе Вишневое под Киевом, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
О поражении склада Мосийчук сообщил в своем Telegraканале.
Ракета попала в склад боеприпасов! Среди прочих боеприпасов были кассетные и с обедненным ураномнаписал он
Минобороны РФ 6 июля сообщило, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по ключевым предприятиям украинского ВПК, производящим беспилотники, радиолокационную технику, бронеавтомобили и безэкипажные катера. По информации российского военного ведомства, в Киеве поражены несколько предприятий и заводов.
В Киевской области, как добавили в Минобороны РФ, поражен склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП").