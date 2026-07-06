Москва6 июлВести.Экстренные службы города Вишневое в Киевской области эвакуируют жителей из опасных зон в пункты размещения в связи с возможной повторной детонацией взрывоопасных предметов, сообщает местная администрация в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее Минобороны РФ информировало, что минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам в пяти областях Украины, а также по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в городе Киеве и Киевской области.
Власти Вишневого призвали жителей ряда улиц не покидать дома, закрыть окна и не выходить на работу, открыты пункты эвакуации людей из опасных территорий.
В результате массированной атаки в г. Вишневое возможна повторная детонация взрывоопасных предметов. Они представляют смертельную опасность и могут сдетонировать в любой моментговорится в сообщении
Согласно данным экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), в Вишневом поражен склад боеприпасов.
По данным российского военного ведомства, в частности, в Киевской области поражен склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП"), где специализируются на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС.