В городе Вишневом под Киевом из-за взрывов открыли пункты эвакуации

Пункты эвакуации открыли в Вишневом в Киевской области из-за взрывов на складе В городе Вишневом под Киевом из-за взрывов открыли пункты эвакуации

Москва6 июл Вести.Экстренные службы города Вишневое в Киевской области эвакуируют жителей из опасных зон в пункты размещения в связи с возможной повторной детонацией взрывоопасных предметов, сообщает местная администрация в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Ранее Минобороны РФ информировало, что минувшей ночью ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам в пяти областях Украины, а также по предприятиям ВПК и объектам ТЭК в городе Киеве и Киевской области.

Власти Вишневого призвали жителей ряда улиц не покидать дома, закрыть окна и не выходить на работу, открыты пункты эвакуации людей из опасных территорий.

В результате массированной атаки в г. Вишневое возможна повторная детонация взрывоопасных предметов. Они представляют смертельную опасность и могут сдетонировать в любой момент говорится в сообщении

Согласно данным экс-депутата Рады Игоря Мосийчука (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), в Вишневом поражен склад боеприпасов.

По данным российского военного ведомства, в частности, в Киевской области поражен склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП"), где специализируются на проектировании, калибровке и техническом обслуживании резервуарных парков АЗС.