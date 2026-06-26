Москва26 июнВести.В Киеве и в большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога.
По данным официального ресурса для оповещения, предупреждение об опасности с воздуха пришло для Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Винницкой, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.
В настоящий момент сирены не работают только в западной части страны.
Накануне вечером на фоне объявленной воздушной тревоги в Киеве прогремела волна взрывов.