В Киеве прогремела волна взрывов на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне воздушной тревоги слышна серия взрывов В Киеве прогремела волна взрывов на фоне воздушной тревоги

Москва25 июн Вести.В Киеве прогремела волна взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, ряд взрывов произошел в Дарницком районе города, на одном из складских помещений произошел пожар.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас воздушная тревога действует в Киеве и большинстве областей Украины.

Минобороны РФ 24 июня сообщило о серии ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима. В частности, был поражен центр управления беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).