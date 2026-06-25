Москва25 июнВести.В Киеве прогремела волна взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, ряд взрывов произошел в Дарницком районе города, на одном из складских помещений произошел пожар.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сейчас воздушная тревога действует в Киеве и большинстве областей Украины.
Минобороны РФ 24 июня сообщило о серии ударов по объектам военной инфраструктуры киевского режима. В частности, был поражен центр управления беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).