Москва16 июлВести.В Киеве прогремела серия взрывов. В двух районах украинской столицы начались пожары.
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, на территории Киевской области сработали сирены воздушной тревоги, передает РИА Новости.
В Киеве раздались взрывыуказывается в материале
Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Дарницком и Святошинском районах города после взрывов загорелись складские помещения. Зафиксированы повреждения зданий.
Накануне в украинских Одессе, Кривом Роге и Сумах прогремели мощные взрывы, инфраструктурный объект получил повреждения.