В Киеве прогремела серия взрывов, в нескольких районах вспыхнули пожары

В Киев прозвучали множественные взрывы на фоне воздушной тревоги В Киеве прогремела серия взрывов, в нескольких районах вспыхнули пожары

Москва16 июл Вести.В Киеве прогремела серия взрывов. В двух районах украинской столицы начались пожары.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, на территории Киевской области сработали сирены воздушной тревоги, передает РИА Новости.

В Киеве раздались взрывы указывается в материале

Информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в Дарницком и Святошинском районах города после взрывов загорелись складские помещения. Зафиксированы повреждения зданий.

Накануне в украинских Одессе, Кривом Роге и Сумах прогремели мощные взрывы, инфраструктурный объект получил повреждения.