Москва11 июлВести.В нескольких районах Киева в результате серии взрывов вспыхнули пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.
В Киеве слышны звуки взрывовговорится в материале
Информацию также подтвердил мэр украинской столицы Владимир Кличко в Telegram-канале.
По его словам, возгорания зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах городах.
В Дарницком горит трансформаторная подстанциянаписал Кличко
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в столице и Киевской области звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее в Киеве зафиксировали несколько мощных взрывов.