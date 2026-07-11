В Киеве прогремели множественные взрывы на фоне тревоги, вспыхнули пожары

В Киеве в результате серии взрывов вспыхнули пожары В Киеве прогремели множественные взрывы на фоне тревоги, вспыхнули пожары

Москва11 июл Вести.В нескольких районах Киева в результате серии взрывов вспыхнули пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на локальные СМИ.

В Киеве слышны звуки взрывов говорится в материале

Информацию также подтвердил мэр украинской столицы Владимир Кличко в Telegram-канале.

По его словам, возгорания зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах городах.

В Дарницком горит трансформаторная подстанция написал Кличко

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в столице и Киевской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее в Киеве зафиксировали несколько мощных взрывов.