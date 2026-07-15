Москва15 июлВести.В Одессе на юге Украины инфраструктурный объект получил повреждение после взрывов, пишет РИА Новости.
Информацию подтвердил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Зафиксировано попадание по инфраструктуресообщил он
По данным агентства, в Кривом Роге в результате взрыва нанесен урон объекту инфраструктуры. Также сообщалось о возгорании на месте происшествия.
Кроме того, множественные взрывы также произошли Сумах.
Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и ряде других регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги.
Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту Южный Одесской области, которые ВСУ использовали для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Ударными беспилотниками поражены два украинских сухогруза, которые шли из порта "Черноморск" в порт "Одесса".