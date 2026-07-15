В Одессе после мощных взрывов поврежден объект инфраструктуры

В Одессе, Кривом Роге и Сумах прозвучали взрывы, поврежден объект инфраструктуры В Одессе после мощных взрывов поврежден объект инфраструктуры

Москва15 июл Вести.В Одессе на юге Украины инфраструктурный объект получил повреждение после взрывов, пишет РИА Новости.

Информацию подтвердил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

Зафиксировано попадание по инфраструктуре сообщил он

По данным агентства, в Кривом Роге в результате взрыва нанесен урон объекту инфраструктуры. Также сообщалось о возгорании на месте происшествия.

Кроме того, множественные взрывы также произошли Сумах.

Согласно данным национального ресурса по оповещению населения, в Одесской, Днепропетровской, Сумской областях и ряде других регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги.

Минувшей ночью Вооруженные силы РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры в порту Южный Одесской области, которые ВСУ использовали для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Ударными беспилотниками поражены два украинских сухогруза, которые шли из порта "Черноморск" в порт "Одесса".