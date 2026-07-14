Ударными БПЛА поражены два сухогруза, двигавшиеся в порт "Одесса"

Поражены два сухогруза ВСУ при переходе в порт "Одесса" Ударными БПЛА поражены два сухогруза, двигавшиеся в порт "Одесса"

Москва14 июл Вести.Ударными беспилотниками поражены два сухогруза ВСУ, которые шли из порта "Черноморск" в порт "Одесса". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в порту "Южный" под удар попали объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании "МигТранс". Уточнятся, что российские военные применяли высокоточное оружие воздушного базирования.

Также уничтожены 12 грузовых автомобилей и бензовоз, которые перевозили грузы военного назначения для ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами Украины. В ведомстве также рассказали о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.