МО: ВС РФ поразили судно с военными грузами в момент разгрузки в порту Южный

ВС РФ поразили судно с грузами военного назначения в порту Южный МО: ВС РФ поразили судно с военными грузами в момент разгрузки в порту Южный

Москва14 июл Вести.Вооруженные силы РФ поразили сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, в момент его разгрузки в порту Южный Одесской области. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, минувшей ночью российские войска при помощи высокоточного оружия и беспилотников нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области, которые используются для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины.

Как уточняется, в порту Южный поражены семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения украинских войск.

Кроме того, в порту Южный на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения добавили в Минобороны

Также ВС РФ ударили по танкеру на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.