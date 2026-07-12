В Минобороны РФ сообщили о поражении логистического центра ВСУ в порту Одессы

ВС РФ поразили логистический центр украинских боевиков в порту Одессы В Минобороны РФ сообщили о поражении логистического центра ВСУ в порту Одессы

Москва12 июл Вести.Вооруженные силы Российской Федерации минувшей ночью нанесли удар высокоточным оружием по логистическому центру в порту Одессы, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для ударов применялись беспилотные летательный аппараты и высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В число целей вошел логистический центр компании "Одтранс", который был задействован в перевозке грузов военного назначения.

Также ударам подверглась инфраструктура госпредприятия "Одесский морской торговый порт". Там хранились военные грузы.

Ранее стало известно, что ВС РФ в ходе ударов по объектам в Одесской области также поразили склады горюче-смазочных материалов и суда, которые киевский режим использовал для переправки военных грузов.