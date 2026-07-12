На Западе обратили внимание на сигнал от Москвы после ударов ВС РФ по Украине L’AntiDiplomatico: удар ВС России по Украине был предупреждением Западу

Москва12 июл Вести.Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по военным объектам в Киеве и других городах Украины стал демонстрацией эффективности российской армии и развеял мифы стран Запада о возможностях украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет издание L’AntiDiplomatico.

Отмечается, что в последнее время тональность заявлений Москвы стала более жесткой. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что поставки Киеву западного оружия не смогут изменить положение на поле боя. Однако теперь, подчеркивается в статье, эти слова приобретают характер конкретного предупреждения.

11 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении групповых ударов по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Российские силы применили высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные БПЛА.

В ведомстве отметили, что результативность субботних ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве и портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле подтвердили возможности ВС РФ поражать любые цели по всей Украине.

Издание уделило этому заявлению особое внимание. Это, по мнению коллектива редакции, окончательно разрушает иллюзии о наличии у Киева эффективной системы ПВО.

Распространенный 11 июля российским оборонным ведомством комментарий, считает L’AntiDiplomatico, стал четким сигналом для западных стран, продолжающих оказывать поддержку Украине.