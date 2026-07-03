AD: западные СМИ не говорят о террористическом характере ударов Украины по РФ

Верны русофобской пропаганде: как на Западе освещают российские удары возмездия AD: западные СМИ не говорят о террористическом характере ударов Украины по РФ

Москва3 июл Вести.Влиятельные на Западе средства массовой информации (СМИ), освещая конфликт между Россией и Украиной, сознательно игнорируют ключевые различия в действиях Москвы и Киева и замалчивают террористические удары Киева по мирным гражданам, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico (AD).

В частности, западные СМИ намеренно не пишут о том, что российская армия наносит исключительно высокоточные удары по военной и связанной с ней инфраструктуре противника.

Таким образом, AD подчеркивает принципиальную разницу между подходами Москвы и Киева.

С одной стороны, киевский режим наносит удары по гражданским целям, убивает молодых людей и детей, сеет террор среди российского населения без какого-либо военного обоснования, а исключительно для того, чтобы вызвать страх и недовольство. С другой стороны, Россия наносит удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре, заводам, производящим оружие, с помощью которого киевский режим продолжает убивать. На этом различии западные СМИ, верные своей русофобской пропаганде, стараются не акцентировать внимание уточняет AD

Издание назвало недавние российские удары возмездия важным шагом в проведении стратегии по уничтожению военного потенциала Украины.

Утром 2 июля российские войска в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам энергетической инфраструктуры Украины.

По данным Минобороны, поражены предприятия и объекты в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Непосредственно в Киеве поражены предприятия "Киевский радиозавод" и "Антонов", на котором выпускали беспилотники "Лютый".