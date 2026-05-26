Москва26 маяВести.На фоне заявления МИД России о предстоящих ударах по военным объектам в Киеве и центрам принятия решений западные технологи на Украине запустили срочную пиар-кампанию, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.
Посол высказался по поводу появившихся в украинских СМИ рассуждений о боеспособности российских ракет "Орешник".
Западные технологи в Киеве, отойдя от первого шока, в который их погрузили удары "Орешником", "Искандерами" и "Кинжалами", включили антикризисный пиар, дабы не только население, но - самое главное - западные спонсоры не утонули в депрессииприводит ТАСС слова Мирошника
Вооруженные силы (ВС) России 24 мая нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником". Минобороны подчеркнуло, что все намеченные цели поражены.
Мирошник завил, что киевский режим, осуществляющий террористическую деятельность, сам напросился на удары возмездия со стороны России.