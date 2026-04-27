Мирошник: Украина перешла к террористической войне Мирошник заявил, что Украина перешла к террористической войне

Москва27 апр Вести.Украина, будучи слабым государством, перешла к террористической войне. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он обратил внимание, что Киев наносит удары по незащищенным слоям населения.

Сейчас Украина, будучи слабым государством, по факту слабым, она перешла к террористической войне. 2,5 тысячи гражданского населения у нас сейчас было травмировано, ранено или убито, начиная с начала года. 2,5 тысячи гражданских. То есть это говорит об одном. Украина использует сегодня методы, которые наносят удар по незащищенным категориям сообщил Мирошник

Ранее Мирошник отметил, что Украина переключается на терроризм, когда начинает терять территории и проигрывать на поле боя.