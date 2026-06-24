Мирошник: Киев с помощью террора хочет отвлечь западные СМИ от своих поражений

Мирошник: Киев ведет террористическую войну, чтобы скрыть поражения от Запада Мирошник: Киев с помощью террора хочет отвлечь западные СМИ от своих поражений

Москва24 июн Вести.Киев прибегает к методам террористической войны, чтобы переключить фокус западных СМИ с собственных поражений на поле боя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

От преследования за военные преступления киевский режим пока прикрывают западные страны-спонсоры, отметил он в беседе с ТАСС.

Налицо максимальный разворот Киева к террористической войне. Чтобы в западном инфополе не говорили о поражениях ВСУ в Константиновке, Лимане, на купянском и сумском направлениях, Киев атакует мосты, электростанции, жилые дома и больницы сказал дипломат

Ранее Мирошник заявил, что киевский режим окончательно перешел к методам открытого терроризма, нанося целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры России. Посол подчеркнул, что главной целью украинских властей при совершении подобных нападений является запугивание мирных жителей и попытки нарушить нормальный ритм жизнедеятельности населения в глубоком тылу.