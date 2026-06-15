Лукашенко рассказал о тотальном поражении Киева Лукашенко: дни Украины весной 2022 года были сочтены

Москва15 июн Вести.Украина была почти полностью уничтожена весной 2022 года, но Россию уговорили отвести войска от Киева. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит БЕЛТА.

При этом страны Запада совершили обман, заверив Россию, что Украина откажется от войны, добавил белорусский лидер.

По ходу боевых действий не только я, но и все в мире понимали, что война закончится быстро победой россиян. Это было связано прежде всего с тем, что россияне были в Киеве. Но потом определенные политики и силы попросили [президента РФ Владимира] Путина остановиться, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение сказал Лукашенко

При этом власти в Москве поверили Киеву, рассчитывая снизить число людских потерь с обеих сторон, пояснил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что, спустя 10 лет продолжающейся тяжбы, Россия победила в международном арбитраже по делу о своих правах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.