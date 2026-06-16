Лукашенко назвал Ватикан и Израиль виновными в обмане России Лукашенко считает, что Ватикан и Израиль солгали Москве в начале СВО

Москва16 июн Вести.Ватикан и Израиль в первые дни конфликта на Украине обратились с просьбой к российскому лидеру Владимиру Путину отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Однако это был обман, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

В очередной раз, наверное, - я знаю - эти силы обманули. Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени [Владимира] Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие сказал белорусский лидер

По его мнению, если бы Россия продолжила наступление, "там ни Зеленского, никого бы не осталось".

Тем не менее, Лукашенко подчеркнул, что "Россия продвигается вперед".

Ранее глава республики отметил, что для установления мира на Украине нужно использовать любые возможности. Он отметил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным нераспространение украинского конфликта на Белоруссию. По словам Лукашенко, российский лидер согласился с неприемлемостью втягивания страны в конфликт в каком-либо качестве.