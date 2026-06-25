Лукашенко: Киеву надо действовать по-человечески и договариваться, а не "пылить"

Лукашенко призвал Украину не "пылить и кричать", а договариваться по-человечески Лукашенко: Киеву надо действовать по-человечески и договариваться, а не "пылить"

Москва25 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину договариваться по-человечески, а не пытаться кричать и "в морду ударить".

Лукашенко на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал о недавней встрече в Минске с представителями Владимира Зеленского. По его словам, в Киеве понимают опасность втягивания Белоруссии в конфликт. Он отметил, что надо договариваться.

Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо "пылить", не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить сказал Лукашенко, его слова приводит агентство БЕЛТА

Он добавил, что ни украинцы, ни белорусы не хотят воевать друг с другом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Белоруссии.