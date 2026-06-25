Москва25 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину договариваться по-человечески, а не пытаться кричать и "в морду ударить".
Лукашенко на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым рассказал о недавней встрече в Минске с представителями Владимира Зеленского. По его словам, в Киеве понимают опасность втягивания Белоруссии в конфликт. Он отметил, что надо договариваться.
Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо "пылить", не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударитьсказал Лукашенко, его слова приводит агентство БЕЛТА
Он добавил, что ни украинцы, ни белорусы не хотят воевать друг с другом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вскоре обсудят угрозы Зеленского в адрес Белоруссии.