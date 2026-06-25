Москва25 июнВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского в Минске, сообщает агентство БЕЛТА.
Лукашенко сделал заявление на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
Вот на этом месте недавно были представители Зеленскогосказал белорусский лидер
По словам Лукашенко, он попросил передать Зеленскому, что "качество войны мгновенно изменится" и она станет совсем другой, если Украине удастся втянуть в нее Белоруссию.
Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существеннодобавил Лукашенко
Он подчеркнул, что у Белоруссии миролюбивая позиция, и стране не нужно втягиваться в украинский конфликт.
Мы также не хотим с украинцами воевать... Но в любой ситуации мы будем с Россией рядомзаверил белорусский президент