Президент Белоруссии сообщил о встрече в Минске с представителями Зеленского

Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского Президент Белоруссии сообщил о встрече в Минске с представителями Зеленского

Москва25 июн Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского в Минске, сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко сделал заявление на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Вот на этом месте недавно были представители Зеленского сказал белорусский лидер

По словам Лукашенко, он попросил передать Зеленскому, что "качество войны мгновенно изменится" и она станет совсем другой, если Украине удастся втянуть в нее Белоруссию.

Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно добавил Лукашенко

Он подчеркнул, что у Белоруссии миролюбивая позиция, и стране не нужно втягиваться в украинский конфликт.