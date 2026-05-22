Лукашенко признался, что никак не реагирует на болтовню Зеленского

Москва22 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе инспекции ракетной бригады заявил, что не реагирует на идущую из Киева болтовню, в том числе на болтовню от главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщает телеканал СТВ.

Зеленский находится под серьезным давлением и не хочет оценить обстановку, отметил Лукашенко.

Я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать отметил президент Белоруссии в эфире СТВ

При этом Лукашенко усомнился, что Зеленский хочет развязать конфликт еще и с Минском.

Я на шантаж и запугивания научился реагировать. Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующее заявление, я начинаю думать: зачем он это делает? Он что, хочет воевать с Россией и Беларусью? Уверен, что нет. Я знаю мнение украинских военных. Им дополнительный фронт не нужен подчеркнул Лукашенко

Зеленский заявил, что Киев подготавливает ответные меры на якобы намеченное наступление России с территории Белоруссии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать руководство Белоруссии, а Украина начала возводить оборонительные сооружения на границе с Белоруссией, заявил Зеленский.

Между тем Минск не намерен втягиваться в войну с Киевом, за исключением случая совершения агрессии против белорусской территории, подчеркнул Лукашенко.