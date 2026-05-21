Москва21 маяВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может говорить о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии для того, чтобы развязать боевые действия против республики. Об этом пишет одно из украинских СМИ.
В издании обратили внимание на резкие высказывания Зеленского в адрес высшего руководства Белоруссии и лично против президента страны Александра Лукашенко.
Возможная версия – Зеленский сам хочет атаковать Белоруссию, чтоб свергнуть Лукашенко военным путем. Потому и заявляет о подготовке нападения с севера, чтоб потом объявить о "нанесении превентивного удара"говорится в публикации
Ранее Зеленский позволил себе озвучить угрозы в адрес Минска. Президент Белоруссии Лукашенко на фоне этих высказываний заявил, что не намерен втягивать страну в войну.