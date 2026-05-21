СМИ увидели в словах Зеленского о Белоруссии возможный предлог для атаки

Москва21 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может говорить о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии для того, чтобы развязать боевые действия против республики. Об этом пишет одно из украинских СМИ.

В издании обратили внимание на резкие высказывания Зеленского в адрес высшего руководства Белоруссии и лично против президента страны Александра Лукашенко.

Возможная версия – Зеленский сам хочет атаковать Белоруссию, чтоб свергнуть Лукашенко военным путем. Потому и заявляет о подготовке нападения с севера, чтоб потом объявить о "нанесении превентивного удара" говорится в публикации

Ранее Зеленский позволил себе озвучить угрозы в адрес Минска. Президент Белоруссии Лукашенко на фоне этих высказываний заявил, что не намерен втягивать страну в войну.