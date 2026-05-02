Зеленский рассказал о якобы "специфической активности" на границе с Белоруссией Зеленский сообщил о якобы "специфической активности" со стороны Белоруссии

Москва2 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы "специфической активности" вблизи границы с Белоруссией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне была довольно специфическая активность на участках границы Украины и Белоруссии - со стороны Белоруссии. Внимательно все фиксируем, все контролируем и, если будет нужно, мы будем реагировать написал он

При этом, в чем именно заключается эта активность, Зеленский не уточнил.

Ранее глава киевского режима назвал Турцию потенциальным местом для нового раунда мирных переговоров с Россией.