Поддубный: Зеленский осознанно идет на конфликт с Белоруссией

Москва25 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский нацелился на конфликт с Белоруссией. Такое мнение в своем канале в мессенджере MAX высказал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный.

В частности, военкор обратил внимание на то, что в украинских СМИ стали распространяться сообщения о подготовке круговой обороны на границе между Украиной и Белоруссией. Источники в украинской прессе утверждают, что в ряде случаев рассматривается сценарий полной эвакуации "в случае угрозы на границе".

Зеленский осознанно идет на обострение отношений с Минском. Рассчитывая, вероятно, что в случае эскалации обстановки, на помощь поспешат и поляки, и прибалты указал Поддубный

На днях Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут атаковать руководство Белоруссии. Кроме того, он сообщил, что Украина начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией.