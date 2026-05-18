Песков назвал подстрекательством слова Зеленского о планах атак РФ из Белоруссии Песков назвал подстрекательством слова Зеленского о планах атак РФ из Белоруссии

Москва18 мая Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что ВС РФ якобы могут наносит удары по Украине или странам НАТО с территории Белоруссии, - попытка подстрекательства для дальнейшего продолжения конфликта. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что подобные высказывания не заслуживают каких-либо комментариев от российской стороны.

Белоруссия - это наш союзник, мы имеем Союзное государство с Белоруссией. Но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления - не что иное как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности отметил пресс-секретарь

Зеленский заявил о якобы подготовке России к нанесению ударов по одному из государств-членов НАТО с территории Белоруссии 16 мая. Соответствующая публикация на английском языке была размещена в Telegram-канале.